Son Dakika Haberleri: Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı
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Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı

18 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı.

Okul müdürü, temizlik görevlisini taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, okulun temizlik çalışanı H.A.'yı (27) taciz ettiği iddiasıyla hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K. (45), açığa alındı.

Şirinkapı Mahallesi'ndeki lisede temizlik görevlisi olan H.A., okul müdürü E.K. hakkında, kendisini taciz ettiği iddiasıyla polise gidip, şikayetçi oldu. H.A., ifadesinde, bir süre önce okulda nöbetçi olarak kaldığını ve herkes okuldan çıktıktan sonra E.K.'nin kendisini öğretmenler odasına çağırdığını öne sürdü. H.A., emniyette, E.K. ile ilgili "İçeri girdiğimizde eliyle yanağımı okşadı ve öpmeye çalıştı. Korktum ve onu ittim. O dengesini kaybedip, geri doğru gidince hemen okul bahçesine kaçtım sonra o da arabasına binip, gitti" dedi.

Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan okul müdürü E.K., açığa alındı.

Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:01 Kaynak: DHA
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