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Okul müdürü trafik kazasında yaralandı

42 dakika önce

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve bir ilköğretim okulunda müdür olan otomobil sürücüsü yaralandı.

Okul müdürü trafik kazasında yaralandı, System.String[]

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak şarampole devrilen ve bir ilköğretim okulunda müdür olan otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melahat C. idaresindeki 20 KC 284 plakalı otomobil, Karapınar mevkisine geldiği sırada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Melahat C., kendi imkanları ile otomobilden çıkarak 112 acil servisi aradı. Melahat C., olay yerine gelen ambulans ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı. Melahat C.'nin bir ilköğretim okulunda müdür olarak görev yaptığı belirtildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:43 Kaynak: İHA
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