Okul Müdürü Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen kişi hayatını kaybetti. Mehmet Fatih
Kaplan (28) idaresindeki 33 AHK 41 plakalı otomobil, Sarıkamış- Erzurum
kara yolunun Karakurt
Çeşmesi mevkinde Mutlu Taştemir'in kullandığı 76 DS 616 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Sarıkamış Çardakçatı Köyü İlkokulu Müdürü olan Mehmet Fatih Kaplan yaşamını yitirdi.
Kaplan'ın cansız bedeni Sarıkamış Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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