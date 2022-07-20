Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor

20.07.2022 13:34
Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Yıldızeli Anaokulu Müdürü Sefer Karaman ve öğretmenler, yaz tatillerini okulun bakım ve onarımını yaparak geçiriyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Yıldızeli Anaokulu Müdürü Sefer Karaman ve öğretmenler, yaz tatillerini okulun bakım ve onarımını yaparak geçiriyor.

Okul Müdürü Sefer Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz tatilinde okulda bir kısım bakım ve onarım işleri yaptıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınından dolayı öğrenci sağlığının önemli olduğunu belirten Karaman, "İlk etapta yaptığımız çalışmayla okulun giriş alanını genişlettik. Öğrenciler ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyarak daha rahat giriş ve çıkış yapacaklar. Bakım ve onarım için vereceğimiz işçilik parasını da eğitim hizmetlerinde kullanacağız. Sınıfların eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yapacağız." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Karaman'da bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 168 kişi istihdam edildi Karaman'da bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 168 kişi istihdam edildi Numune Hastanesi acil servislerine 9 günlük tatilde 25 bin hasta başvurdu Numune Hastanesi acil servislerine 9 günlük tatilde 25 bin hasta başvurdu
Kaynak: AA

Yıldızeli, Karaman, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:31 Gasbetmek istediği kişiyi önce yumruklayarak bayılttı, sonra neyi var neyi yok çaldı!
13:19 Film gibi hayatta kalma öyküsü! 8 gün boyunca ormanda yaşayan Şehmus neden çıplak olduğunu anlattı
13:16 FETÖ'nün futbol yapılanmasında karar çıktı! Milli futbolcu Zafer Biryol'a hapis cezası verildi
13:04 Dede yanlışlıkla torununu da vurdu! Kızının birlikte olduğu yabancı şahsa kurşun yağdırdı
12:56 Sosyal medyayı sallayan görüntü! Halay çekenler insan değil mi?
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 13:41:06. #1.12#
SON DAKİKA: Okul müdürü ve öğretmenler yaz tatillerini okulun bakımını yaparak geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement