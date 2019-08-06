Okul müdürü ve yardımcısı boya fırçalarını eline aldı, okulu 10 bin TL'lik masraftan kurtardı

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Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi

Çiftçilere 1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün 18.00'de başlayacak

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