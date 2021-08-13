OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika
Üye Girişi
OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU

OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU

13.08.2021 20:32

Afet bölgelerinde yaraların sarılması için gösterilen çabalarda öğretmenler, ilk günden bu yana ön saflarda yer alıyor.

Afet bölgelerinde yaraların sarılması için gösterilen çabalarda öğretmenler, ilk günden bu yana ön saflarda yer alıyor. Türkiye'nin her yerinden, her kesimden pek çok kişinin gücünün yettiğince destek olduğu çalışmalara Yeşilyurt İlkokulu Müdürü Reis Songur da yangına müdahale eden ekiplerin kullandığı araç gerecin bakım ve onarımını yaparak katılıyor. Yangınla mücadeleye destek için AFAD gönüllüsü olan Songur, kendi makineleri ile kurduğu atölyede 10 gündür aralıksız çalışıyor. Songur, çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ve hayırseverlerden merkeze ulaşan tırmık, kazma ve kürek gibi aletlerin montaj, bakım ve onarımını yapıyor. AFAD yardım toplama ve destek merkezi ve belediye yardım toplama alanında çalışan Müdür Songur, bugüne kadar yangın ekiplerinin kullandığı 750 kürek, 680 tırmık, 270 kazmanın montaj, bakım ve onarımını yaptı. Böyle bir dönemde herkesin yapabileceği işler olduğunu belirten Songur, "Yangın bölgesine malzeme götürürken bazı gereçlerin sağlamlaştırılması gerektiğini fark ettim. Köy çocuğuyum. Elimden birçok iş geliyor. Montaj ve tamir için malzemelerim de vardı. Hemen makinelerimi getirip atölyemi oluşturdum. Yanan gereçlerin saplarını değiştirip tekrar kullanıma hazır hale getirdim. Şimdi de AFAD yardım toplama ve destek merkezinde veri girişi yapıyorum. Gelen yardımları indirip yüklerken forklift kullanıyorum. Ne konuda destek verebilirsem ekiplerin yanında olmaya devam edeceğim. " dedi.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Yeşilyurt, Türkiye, Yangın, AFAD, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika


Son Dakika
21:50 UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
21:45 Verilen ceza belli oldu! UEFA, Fenerbahçe'nin itirazını reddetti
21:36 Artvin'de Sahra Geçidi'nde Dolu Yağışı
21:31 Haziran ayında Artvin'de şaşırtan görüntü! Dolu etrafı beyaza bürüdü
21:21 Canlı yayında Sarıgül'e zor soru: Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz, Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?
21:17 Canlı yayında Sarıgül'e zor soru: Baykal'a başarısız olduğu için rakip oldunuz, Kılıçdaroğlu'na neden destek veriyorsunuz?
21:11 Bakan Hakan Fidan'ın İngilizce konuşması sosyal medyada gündem oldu
21:07 Sesini bakan olduktan sonra duyduğumuz Hakan Fidan bu kez İngilizcesi ile gündemde!
21:07 562 Öğrenci LGS'de Tüm Soruları Doğru Yanıtlayarak 500 Tam Puan Aldı
21:05 LGS'de 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2023 21:57:06. #1.13#
SON DAKİKA: OKUL MÜDÜRÜ, YANGINA MÜDAHALE EKİPLERİNE ARAÇ GEREÇ DESTEĞİ İÇİN SEFERBER OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement