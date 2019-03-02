Son Dakika Haberleri: Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası (2)

Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası (2)

49 dakika önce

İNCELEME BAŞLATILDIViranşehir'de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası (2), System.String[]
İNCELEME BAŞLATILDI

Viranşehir'de  Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:15 Kaynak: DHA

Viranşehir, Piri Reis, Anadolu Lisesi, Güncel
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