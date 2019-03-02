Okul Müdüründen Geç Kalan Öğrencilere Dayak İddiası (2)
49 dakika önce
İNCELEME BAŞLATILDIViranşehir'de Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI Viranşehir
'de Piri Reis
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nde okul müdürünün okula geç kalan öğrencileri döverken, kaydedildiği iddia edilen görüntülerin tepki çekmesi üzerine okul müdürü hakkında inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada büyük tepkilere yol açan görüntüler üzerine harekete geçen İl Milli Eğitim Müdürlüğü
olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:15 Kaynak: DHA
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