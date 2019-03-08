Son Dakika Haberleri: Okul Müdüründen Kadın Çalışanlara '8 Mart' Jesti

Okul Müdüründen Kadın Çalışanlara '8 Mart' Jesti

30 dakika önce

Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen, okul aile birliği üyeleri, veliler ve memurlar için jest yaparak isimli bardak hediye etti.

Okul Müdüründen Kadın Çalışanlara '8 Mart' Jesti, System.String[]
Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın öğretmen, okul aile birliği üyeleri, veliler ve memurlar için jest yaparak isimli bardak hediye etti.

Manisa Yunusemre Hatice Görgülü İlkokulu Müdürü Zeynel Mutlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Okulda çalışan öğretmen, memur ile okul aile birliği üyesi toplam 31 kadın için hediyeler hazırlayan Müdür Mutlu, çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kadın öğretmenler ve memurlar kendileri için hazırlanan pastayı keserek günlerini kutladı. Kadınların toplumda önemli bir yerinin olduğunu söyleyen Mutlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde öğretmenlerimize, okul aile birliği üyelerimize, velilerimize yönelik yaptığımız çalışmada iyi bir gün geçirmelerini istedik. Küçük bir hediye ve bir pasta eşliğinde günlerini kutladık" dedi.

Okul sınıf öğretmenlerinden Gülistan Ulaş, "Müdürümüze bu jestinden dolayı çok teşekkür ederim. Bugünü unutmayarak bizi hatırladığı için bizim de moral motivasyonumuz yükseldi. Derslerde daha da şevkle konuları anlatıyoruz" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:32 Kaynak: İHA

8 Mart, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca Kıskançlık Krizine Girip Karısını ve Kızını Bıçakladı Çalışan Anneye Devletten 9 Bin 385 Lira

Kadın Komandolar, Halatlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden indi. İmamoğlu'ndan Kadınlara Özel Seçim Vaadi: 8 Mart Tatil Günü Olacak, Çalışmayacaklar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:02:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Müdüründen Kadın Çalışanlara '8 Mart' Jesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]