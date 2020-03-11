Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir - Son Dakika

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir

6 saat önce

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok kendi imkanlarıyla bütün okulu ilaçlama pompası ile dezenfekte etti.

Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir, System.String[]

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu Müdürü Süleyman Bozok kendi imkanlarıyla bütün okulu ilaçlama pompası ile dezenfekte etti.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulunda tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirler artırıldı. Okul Müdürü Süleyman Bozok, okuldaki eğitimin tamamlanıp öğrencilerin evlerine gitmesinin ardından ilaçlama pompası ile bütün okulu ilaçlama yaparak hijyen çalışmalarını artırdı. Okul Müdürü Bozok ilaçlama yaparken okulda görevli personel de tuvaletlerde detaylı hijyen çalışması gerçekleştirdi. Tuvaletler, sınıflar ve koridorlar dahil bütün okulun ilaçlama pompası ile dezenfekte edilmesi okul velileri tarafından da takdirle karşılandı.


Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisi Safiye Türkel, "Hafsa Sultan İlkokulu öğrenci velisiyim. Dünden beri korona virüsüyle alakalı okul müdürümüz Süleyman Bozok tarafından bütün okul hijyenik bir şekilde temizlenmiştir. Çalışmalar devam ediyor. Kendisine gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Okul Müdürü, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Son dakika: Irak'taki ABD üssüne düzenlenen füze saldırısında 2 ABD'li ve 1 İngiliz asker öldü Konya'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si uzman çavuş, 3 kişi hayatını kaybetti Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara okulların neden tatil edilmediğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 12 Mart 2020
00:02 ABD'nin başkenti Washington'da yeni tip koronavirüs için "acil durum" ilan edildi
00:00 E-5'i kilitleyen kaza: 1 kişi yaralandı
23:59 Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı
23:58 Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 00:05:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul müdüründen korona virüse karşı tedbir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]