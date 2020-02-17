Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihar etti (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihar etti (3) - Son Dakika

Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihar etti (3)

7 saat önce

HİZMETLİ HAYATINI KAYBETTİAnkara'da tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkışan hizmetli Murat Ekinci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihar etti (3), System.String[]

HİZMETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkışan hizmetli Murat Ekinci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 3 yıldır okulda görev yapan Murat Ekinci'nin, 10 gündür izinde olduğu ve bugün İstiklal Marşı okunduktan sonra müdürünün odasına girip, "Ben seni vuracağım" diyerek tabancayı ateşlediği öğrenildi. Omzundan yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.


Murat Ekinci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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