Okul müdürünü vuran hizmetli, aynı silahla intihar etti (3) - Son Dakika

HİZMETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara'da tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladıktan sonra aynı silahla intihara kalkışan hizmetli Murat Ekinci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 3 yıldır okulda görev yapan Murat Ekinci'nin, 10 gündür izinde olduğu ve bugün İstiklal Marşı okunduktan sonra müdürünün odasına girip, "Ben seni vuracağım" diyerek tabancayı ateşlediği öğrenildi. Omzundan yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'in ise hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.