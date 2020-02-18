Okul müdürünü vurup, intihar eden hizmetli toprağa verildi - Son Dakika
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Okul müdürünü vurup, intihar eden hizmetli toprağa verildi

7 saat önce

ANKARA'da, hizmetli olarak çalıştığı lisede tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i tabancayla vurup yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Murat Ekinci, toprağa verildi.

Okul müdürünü vurup, intihar eden hizmetli toprağa verildi, System.String[]

ANKARA'da, hizmetli olarak çalıştığı lisede tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i tabancayla vurup yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son veren Murat Ekinci, toprağa verildi.

Etimesgut ilçesindeki Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde hizmetli olarak çalışan Murat Ekinci, dün sabah tartıştığı okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i makam odasında tabancayla vurarak yaraladı. Okula gelen polisin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Murat Ekinci, aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Ağır yaralanan Ekinci, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Omzundan yaralanan okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ekinci'nin cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından Etimesgut ilçesindeki Ahimesut Söğüt Camii'ne getirildi. Ekinci'nin cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Elvan Mezarlığı'nda toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:25 Kaynak: DHA
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