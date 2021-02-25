Son dakika haber... Okul müdürünün hayatını kaybettiği kazada yeni görünler ortaya çıktı - Son Dakika

Hadi salgına rağmen kongre yaptınız anladık da davul zurna çaldırıp omuzlara çıkmak nedir

ABD'deki gelişmeyle dolar ve euro fırladı! Son bir ayın en yüksek seviyesini gördüler

Maltepe'de vatandaşlar "Çöplerimizi siz toplayın" diye İBB'yi aradı, işte aldıkları yanıt

Okul müdürünün hayatını kaybettiği kazada yeni görünler ortaya çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'nin Develi ilçesi Tekir Caddesi'nde meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı 38 E 4691 plakalı araç ile 34 BZA 757 plakalı araç çarpıştı. 34 BZA 757 plakalı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla atarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kadir Yağlıoğlu'nun kullandığı araç ise savrularak kaldırıma çıktı. Meydana gelen kazada Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 4 kişi 112 ekiplerinin yaptığı müdahale ile Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Okul Müdürü Yağlıoğlu'nun hayatını kaybettiği feci kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.