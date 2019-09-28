Son Dakika Haberleri: Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası
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Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası

32 dakika önce

DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulun müdürü B.K., iddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi R.İ.K. adlı kız çocuğuna sopayla vurup, kafasına kapı kolu fırlattı.

Okul müdürünün öğrenciye kapı kolu fırlattığı iddiası, System.String[]
DENİZLİ'nin Kale ilçesindeki bir ortaokulun müdürü B.K., iddiaya göre, 8'inci sınıf öğrencisi R.İ.K. adlı kız çocuğuna sopayla vurup, kafasına kapı kolu fırlattı. R.İ.K'nin ailesi, okul müdürü hakkında şikayetçi oldu.
Olay, dün öğle saatlerinde, Yatu Otomotiv Hürriyet Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 8'inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki R.İ.K., sınıfın kopan kapı kolunu okul müdürü B.K'ye  götürmek istedi. Bu sırada sınıfa giren okul müdürü B.K, duruma sinirlenerek, elindeki sopayla R.İ.K.'nin başına vurdu. Daha sonra kapı kolunu öğrencisinin kafasına doğru fırlattı. Okul Müdürü B.K'nin "Kimse sınıftan dışarı çıkmayacak, bu konu burada kapanmıştır" diyerek öğrencileri tehdit ettiği de ileri sürüldü. Yaşanan olayın ardından kafatasında şişme ve morarma olan R.İ.K, sınıfta gözyaşı döktü. Okul çıkışında ailesine yaşadığı olayı anlatan R.İ.K, hastaneye götürüldü. Çocuğun kafasına pansuman yapılırken, anne N.Ş., okul müdürü B.K'den şikayetçi oldu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayı araştırması için bir müfettiş görevlendirdi.


Okul Müdürü, Denizli, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:20 Kaynak: DHA
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