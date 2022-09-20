Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma

20.09.2022 10:57
Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma

BOLU'da, Onur Bozkurt, kızını okula almaması nedeniyle tartıştıklarıMüdür Vedat Açıkgöz'ün kendisine yumruk attığını öne sürüp şikayetçi oldu.

BOLU'da, Onur Bozkurt, kızını okula almaması nedeniyle tartıştıkları

Müdür Vedat Açıkgöz'ün kendisine yumruk attığını öne sürüp şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma soruşturma başlatıldığı açıklamasında bulundu.

Olay, dün sabah saatlerinde Alpağut Mahallesi'nde bulunan Kanuni Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Onur Bozkurt, kıyafeti nedeniyle kızını okula almadığını iddia ettiği Kanuni Anadolu Lisesi Müdürü Vedat Açıkgöz ile tartıştı. İddiaya göre, Bozkurt'un okul müdürü Açıkgöz'e küfür etmesi nedeniyle ikili arasında tartışma büyüdü. Müdür ve veli arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Açıkgöz, kendisine öğrencilerin gözü önünde ağır küfür ve hakaretlerde bulunduğunu iddia ettiği Bozkurt'a yumruk attı. Onur Bozkurt, Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü Vedat Açıkgöz'den şikayetçi oldu.MİLLİ EĞİTİM YAZILI AÇIKLAMA YAPTI Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek şöyle denildi: "Pazartesi günü sabah saat 08.30 sıralarında ilimiz merkez Kanuni Anadolu Lisesinde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümleler ile bir öğrenci velisi girmiştir. Bu esnada okul müdürü hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır."

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Kaynak: DHA

Onur Bozkurt, Bozkurt, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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