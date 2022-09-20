Müdür Vedat Açıkgöz'ün kendisine yumruk attığını öne sürüp şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme ve soruşturma soruşturma başlatıldığı açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Onur Bozkurt, Bozkurt, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Okul müdürünün veliyi darbettiği iddiasına soruşturma - Son Dakika

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