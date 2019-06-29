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Okul müdürünün yönlendirmesiyle milli sporcu oldu

1 saat önce

Okulda küçük kardeşine sataşanları dövdüğü için "iyi huy edinsin" diyerek müdürünün dövüş sporlarına yönlendirdiği milli sporcu Ebru Bildik, kick boksta dünya şampiyonu olmak istiyor.

LALE KÖKLÜ - Okulda küçük kardeşine sataşanları dövdüğü için "iyi huy edinsin" diyerek müdürünün dövüş sporlarına yönlendirdiği milli sporcu Ebru Bildik, kick boksta dünya şampiyonu olmak istiyor.
Henüz 10 yaşındayken birlikte okuduğu kardeşini rahatsız eden diğer öğrencilerle sürekli kavga eden Ebru, okul müdürün tavsiyesi üzerine dövüş sporlarıyla tanıştı.
İlk olarak muay thai yapan Ebru, yoğun çalışma temposu sonucu elde ettiği başarılarla 14 yaşında milli sporcu unvanını kazandı.
Muay thai sporunda 2015'te Avrupa ikincisi olarak uluslararası arenada ilk başarısını gösteren milli sporcu, 2016 yılında da kick boksa yöneldi.
Farklı yıllarda iki kez girdiği kick boks karşılaşmalarında da uluslararası derece elde ederek başarısını sürdüren Ebru, çalışmalarına yoğunluk verdi.
Milli sporcu Ebru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl temmuz ayında gireceği Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedeflediğini söyledi.
Ortaokul öğrencisiyken okulda "kavgacı" olarak bilindiğini ve bu yönünün sporla tanışmasında etkili olduğunu dile getiren Ebru, şöyle devam etti:
"10 yaşındaydım, ortaokulda sürekli kavga ettiğim için müdürüm beni uyarırdı. 'Okulda kavga edeceğine git kendi akranlarınla mücadele et, bir derece al.' derdi. Daha sonra beni dövüş sporlarına yönlendirdi. Muay thaide ilk turnuvada Türkiye birincisi oldum, sonra Avrupa Şampiyonası'na katılıp ikinci oldum. Müdürümle hala görüşüyoruz, her madalya aldığımda yanına çağırıyor, onlar da ben de çok mutluyuz."
Ebru, temmuz ayındaki şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüğünü dile getirerek "Az bir sürem var ve her gün idman yapıyorum, yememe içmeme dikkat ediyorum. Orada birinci olursam Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağım. En büyük hedefim dünya birincisi olup bayrağımız dalgalandırıp İstiklal Marşı'nı okutmak." diye konuştu.
Ailesinin en büyük destekçisi olduğunu aktaran milli sporcu, bundan sonra alacağı başarılarla onları daha da gururlandırmak istediğini kaydetti.
Okul müdürünün yönlendirmesiyle milli sporcu oldu
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:21 Kaynak: AA
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