Son Dakika Haberleri: Okul Namaz Yeri Değil" Diyen Cezayirli Bakana Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

Okul Namaz Yeri Değil" Diyen Cezayirli Bakana Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor

36 dakika önce

Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılanların cezalandırılmasına ilişkin "Namazın yeri okul değil, evdir" açıklaması, ülkede ve İslam dünyasında tepkilere yol açtı.

Okul Namaz Yeri Değil
Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in okullarda namaz kılanların cezalandırılmasına ilişkin "Namazın yeri okul değil, evdir" açıklaması, ülkede ve İslam dünyasında tepkilere yol açtı. Cezayirli Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdurrazık Kasum, siyonist hapishanelerinde bile namaz kılmanın serbest olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Uluslararası Algiers Okulunda bir kız öğrenci okul meydanında namaz kılması sebebiyle okuldan atılmış ve okulda namaz kılınmanın yasaklandığı duyurulmuştu. Cezayir Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit olayla ilgili, "Öğrenciler, okullara eğitim için gidiyor, başka bir şey için değil. Namazın yeri okul değil, evdir" yorumunda bulunmuş ve çocuğun okuldan atıldığını doğrulamıştı. Cezayir'deki dernekler ve Müslümanlar, Bakan Gabrit'in açıklamalarını kınayarak, tepki gösterdi.

Cezayir Din İşleri Bakanı Muhammed İsa ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarında namaz yasağının olmadığını vurgulayarak, eğitim kurumlarında İslami inancın hedef alındığına ilişkin haberleri kabul etmediğini söyledi.

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği Başkanı: "Siyonist hapishanelerinde bile namaz kılmak serbest"

Cezayirli Müslüman Alimler Derneği, sosyal medya hesabından Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit'in açıklamasına karşı bir kampanya başlattı. Dernek Başkanı Abdurrazık Kasum, uygulamanın siyonist hapishanelerinde ve faşist rejimlerde bile yapılmadığını söyleyerek, yönetmeliğe göre Cezayir'de öğretim kurumlarında ibadet mekanı tahsis edilmesinin zorunlu olduğunun altını çizdi.

Eğitim Bakanı Nuriye bin Gabrit, daha önce de okul kitaplarının girişinde yer alan besmelenin kaldırılması için teklif vermişti. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:32 Kaynak: İHA

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