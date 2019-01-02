Okul Öğrenci Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

Edirne
'de okul öğrenci başkanları istişare toplantısı Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı'nın katılımıyla gerçekleşti.
Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Bahçeşehir
Okulları'nda gerçekleştirilen toplantının ilk bölümünde İl Milli Eğitim Müdürü Arpacı, okul öğrenci meclis başkanlarına hitap etti.
Toplantının ikinci bölümü ise okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi.
Bu bölümde Arpacı, okul öğrenci meclis başkanları ile görüş alışverişinde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okul öğrenci meclis başkanlarına günün anısına, Prof. Dr. Ali Fuat Başgil
'in "Gençlerle Baş Başa" adlı kitabını armağan etti.
Bu arada Arpacı'ya, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Jandarma
Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Edirne Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Başkal hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.