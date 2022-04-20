Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

20.04.2022 16:08
Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

Adıyaman'da, okul öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, okul öğrencileri arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçecik Mahallesi'nde bulunan TOKİ Akşemseddin Ortaokulunda öğrenci oldukları öğrenilen iki grup arasında okul çıkışında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada okul öğrencilerinden Muhammed E. (14), başına aldığı taş darbesi sonucu yaralandı. Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada Adıyaman'da fenalaşan kadının otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulması kamerada Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış- Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış-

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 16:23:10. #1.13#
SON DAKİKA: Okul öğrencileri arasında kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement