Okul okul dolaşıp öğrencilere akıl ve zeka oyunları öğretiyorlar - Son Dakika
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Okul okul dolaşıp öğrencilere akıl ve zeka oyunları öğretiyorlar

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki ortaokulları gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında öğrencilere zeka ve akıl oyunlarını öğretiyor.

Okul okul dolaşıp öğrencilere akıl ve zeka oyunları öğretiyorlar, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Gençlik Merkezi çalışanları, ilçedeki ortaokulları gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında öğrencilere zeka ve akıl oyunlarını öğretiyor.


Kızıltepe Gençlik Merkezi ilçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi kapsamında 32 kişilik öğrenci ve iki öğretmene reversi, kulami, pentago, mangala gibi akıl oyunlarının tanıtımını yapıyor. Bu kapsamda Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanları Anafartalar Ortaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere çeşitli akıl ve zeka oyunu tanıtımı yapan Gençlik Merkezi çalışanları, oyunların nasıl oynandığı hakkında bilgi verip okula çeşitli zeka oyunları hediye etti.


Proje hakkında bilgiler veren Kızıltepe Gençlik Merkezi Müdürü Ümran Tekin, "Projemiz Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından aktif bir şekilde yürütülmektedir. Bu yıl Bakanlığımızın bünyesinde gezerek Akıl ve Zeka Oyunlarıyla Küçük Beyinler Büyük İşler Başaracak Projesi adı altında merkez ortaokullarımızın tamamında öğrencilerimize farklı akıl ve zeka oyunlarında eğitimler veriyoruz. İnşallah bu eğitimler tamamlandıktan sonra nisan ve mayıs ayında ilçe genelinde turnuvalar düzenleyeceğiz. Buradan çıkacak birincileri, yurt genelinde yapılacak yarışmalara götüreceğiz" dedi.


Anafartalar Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Demir ise, "Bugün okulumuzda öğrencilerimize Kızıltepe Gençlik Merkezi çalışanları akıl ve zeka oyunları hakkında eğitimler veriyor. Programa 32 öğrencimiz katıldı. Bu proje bizi çok sevindirdi. Öğrencilerimiz de çok sevindi. Proje için gençlik merkezine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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