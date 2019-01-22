Son Dakika Haberleri: Okul Olimpiyatları Ödülleri Verildi

Okul Olimpiyatları Ödülleri Verildi

54 dakika önce

Küçükçekmece Okul Olimpiyatları 1. Dönem Kupa Töreni Sefaköy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Okul Olimpiyatları Ödülleri Verildi, System.String[]
Küçükçekmece Okul Olimpiyatları 1. Dönem Kupa Töreni Sefaköy Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı, Küçükçekmece Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği törende, 4 bin 414 öğrenci, Atletizm, Hentbol, Geleneksel Çocuk Oyunları, Masa Tenisi, Satranç ve Badminton branşlarında yarıştı. 198 kız, 292 erkek olmak üzere toplam 490 takım, Küçük Kızlar, Küçük Erkekler, Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Genç Kızlar, Genç Erkekler olmak üzer 6 kategoride ter döktü.

Başarılı olanlara kupa verildi

Yaklaşık üç ay süren turnuvalar sonunda dereceye giren takımlara, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan yardımcısı Mustafa Kuzugüden, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulbaki İnce, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Göksun Öz ve Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt tarafından kupa ve ödülleri verildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

Sefaköy, Küçükçekmece, Güncel
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