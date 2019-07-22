Son Dakika Haberleri: Okul onarımları devam ediyor
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Okul onarımları devam ediyor

35 dakika önce

Erzincan'da yaz tatiliyle birlikte okullarda yapılan onarımlar devam ediyor.

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Erzincan'da yaz tatiliyle birlikte okullarda yapılan onarımlar devam ediyor.

Kavakyolu Paşa İlkokulu ve Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, 2019 yılı onarım programı kapsamında yapımı devam eden okullarla ilgili, "Kavakyolu Paşa İlkokulunda ıslak zemin, dış cephe boyası, zemin kaplama ve WC'lerin onarımı 03/07/2019 tarihinde başlamış olup, 165.791.00.-TL'ye ihale edilmiştir. Mustafa Doğan Anadolu Lisesinde ise 24/06/2019 tarihinde başlayan onarım, elektrik tesisatı, kapı pencere değişimi, iç cephe boyası ve çok amaçlı salonun tamiratı gerçekleştirilecektir. Onarım 443.400.00 TL'ye ihale edilmiştir. Başlangıç tarihinden itibaren iki ay süre içerisinde bitirilecek olan onarımlar 2019-2020 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi planlanmaktadır" dedi - ERZİNCAN
Mustafa Doğan, Kavakyolu, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:30 Kaynak: İHA
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