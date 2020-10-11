Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu - Son Dakika

Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu

11.10.2020 22:59

Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu 43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna...

Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu

43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi

KIRIKKALE - Hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, Pazartesi başlayacak yüz yüze eğitim öncesi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilit kavşaktaki denetimde otobüslerle şehirlerarası seyahat eden yolcuların da "HES kodu" sorgulaması yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusundaki ikinci aşamada, Pazartesi gününden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar yüz yüze eğitime başlıyor. Bu nedenle hafta sonu tatillerini farklı şehirlerde değerlendiren binlerce kişi, yollara yeniden akın etti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta, trafik yoğunluğu yaşandı. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin akışını sağlamak için gece yarısına kadar görev yaptı.

Bölge Trafik Kontrol Noktasındaki görevli polisler ise, şehirler arası seyahat eden yolcuların "HES kodu" sorgulaması yapıldı. Ayrıca, araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da kontrol edildi.

Öte yandan, durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu
Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu

milli eğitim bakanlığı, Pazartesi, HES kodu, MEB, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 33 yaralı ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, kebap aşığı çıktı Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın Ersin Tatar, Mustafa Akıncı'nın "Seçimlere müdahale oldu" iddiasıyla ilgili konuştu: Sanki kazanmış gibi bir şeyler söylüyor, zafer bizimdir         
22:35
Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı Trabzon'da son 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı         
21:39
Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi Beklenen gol geldi! Rusya'da skor eşitlendi         
20:25
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı! Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı yarışacak         
18:25
Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu         
10:35
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı         
19:11
Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 23:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul öncesi binlerce kişi yollara akın etti: Kilit kavşakta trafik yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei