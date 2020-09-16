Okul öncesi büfe ve kantinlere Covid-19 eğitimi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı okullarda görev yapacak kantin, bakkal ve büfelerde alınması gereken Covid-19 salgını önlemlerine yönelik iş yeri sahipleri ve çalışanlarına eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Bakkallar Büfeciler ve Tekel Bayileri Esnaflar Odasının ortaklaşa gerçekleştirdiği eğitim Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından verilen eğitimde Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' uyarınca kantin, bakkal, büfelerde alınması gereken önlemlerle ilgili iş yerine yönelik alınması gereken tedbirler hakkında işyeri sahipleri ve çalışanları bilgilendirildi.

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından özellikle okul kantinleri, bakkal ve büfelere yönelik verilen eğitimde iş yerinin görünür bir yerine Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişlerinin asılması gerekliliği (el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe) ve iş yerlerinde mutlaka müşteri ve çalışan için el antiseptiği bulundurulması gerektiğinin altı çizildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, Covid-19 virüsünün üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen bir hastalık olduğunu ve bu enfeksiyonun pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemediğini belirtti. Covid-19'un en çok karşılaşılan belirtileri arasında ise ateş, öksürük ve nefes darlığı olduğu ve şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölümle sonuçlanmakta olduğu aktarıldı.

Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık ve temas yoluyla olduğu belirtilen eğitimde, maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, buruna, ağza ve gözlere temas ettirilmemesi gerektiği de önemle üzerinde duruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 tedbirleri kapsamında olabilecek eğitim taleplerine yönelik eğitimler vermeye devam edecek. Eğitim talep edecek olan kurumların 153 Çağrı Merkezi'ni aramaları yeterli olacak. - KOCAELİ