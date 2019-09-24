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Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor

59 dakika önce

Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyorKOCAELİ - Çocukların okul hayatına başlamadan önce aldıkları Okul öncesi eğitimlerle, farklı yönelimleri belirlenerek sosyal becerilerinin kazanması sağlanıyor.

Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor

KOCAELİ - Çocukların okul hayatına başlamadan önce aldıkları Okul öncesi eğitimlerle, farklı yönelimleri belirlenerek sosyal becerilerinin kazanması sağlanıyor. Uzmanlar, çocukların okul öncesinde aldıkları eğitimle hayata daha hızlı hazırlanmalarını söylüyor.

Çocukların okul hayatına başlamadan önce aldıkları okul öncesi eğitim, gelişimlerinde önemli rol oynuyor. Çocuklar, okulda bir araya geldiklerinde farklı duygu ve düşünce, sosyal becerileri ve benzeri durumlardan dolayı çeşitli problemler yaşayabiliyor. Bu alanda çocukların okula başlanmadan hayata hazırlanmaları için büyük öneme sahip olan okul öncesi eğitimcileri, çocukların yönelimlerini belirleyip eğitimle çeşitli beceriler kazanmalarına yardımcı oluyor. Ağırlıklı olarak özel eğitim merkezlerinde hizmet veren okul öncesi eğitimcilerinin çocukların hayata hazırlanmalarında büyük rol oynadığını söyleyen Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Okul Öncesi Öğretmeni Yasemin Gülmüş, özel eğitim kurumlarında bulunan okul öncesi öğretmenlerinin çocukların çevrelerini keşfederek daha etkin öğrenmelerine yardımcı olduğunu kaydetti.

"Okul öncesi becerileri gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır"

Okul öncesi öğretmeninin çocuğun bireysel farklılıklarının dikkate alarak özel durumu üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Yasemin Gülmüş, "Okul öncesi eğitimcisi, çocuğun oyun ile daha kolay ve etkin öğrenmesini sağlamaktadır. Okul öncesi becerileri tüm çocukların gelişim sürecinin önemli bir parçasıdır. Özel eğitim merkezlerinde çocukların tüm gelişim alanlarına hitap etmek, öğrenmede farklı metot geliştirebilmek, öğrenmeyi hızlı ve mümkün kılabilmek için önemlidir. Bu konuda okul öncesi eğitmenlerine önemli rol düşmektedir. Okul öncesi becerilerini kazandırabilecek, yine okul öncesi eğitmenleridir. Kaynaştırma bireylerin okula hazırlıkları, okula uyumu ve oyun becerilerini geliştirmek için pek çok alanda okul öncesi eğitmenleri bulunmaktadır" dedi.

Okul öncesi eğitim, çocukların sosyal becerilerini geliştiriyor

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:29 Kaynak: İHA
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