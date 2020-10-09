Okul öncesi eğitim haftada 5 gün yüz yüze - Son Dakika

Eğitimde ikinci aşama pazartesi günü başlıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda 12 Ekim 2020 Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı. Buna göre İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8. sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek. Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. Köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokul, ortaokul ile imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde derslerin tamamı yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek. İlkokul ve Ortaokullarda Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, yabancı dil dersleri yüz yüze eğitim yoluyla yapılacak. İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıflarda ise diğerlerinden farklı olarak Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitimle derslerine devam ederek devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

BU DERSLER YÜZ YÜZE YAPILACAK

Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, Yabancı Dil Kur'an-ı Kerim ve Arapça

-İHA-