Okul öncesi eğitim kurumlarına ara eleman yetiştiriyorlar - Son Dakika

Adana Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, mezun olduktan sonra kreş, yuva ve anaokulu gibi okul öncesi eğitim kurumlarının nitelikli ara elaman ihtiyacını karşılamak üzere yetiştiriliyor.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Pınar Ece Şafak, AA muhabirine, bölümlerinde 200 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bölümlerinin istihdam imkanı açısından çok fazla tercih edildiğini anlatan Şafak, öğrencilerin okulda çocukların gelişim alanlarıyla ilgili teorik ve uygulamalı dersler gördüğünü belirtti.

Şafak, öğrencilerin derslerde aldıkları teorik eğitimin yanı sıra okul bünyesindeki uygulama anaokulunda öğrendiklerini pekiştirme şansı yakaladığını dile getirdi.

Öğrencilerin son sınıfta okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 3 gün ücretli olarak staj yaptığını belirten Şafak, "Buradan mezun olan öğrencilerimiz kreş, yuva, anaokulu, gündüz bakımevleri, çocuk oyun merkezlerinde ara eleman olarak çalışabiliyor, aynı zamanda bunun 4 yıllık lisans eğitimini de alırlarsa anaokulları, ana sınıfları, kız meslek lisesi gibi çocuk gelişimiyle ilgili alanlarda öğretmenlik yapıyor." diye konuştu.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi öğretmeni Tuna Eseroğlu da bölümlerinde geleceğin güçlü kadınlarını, annelerini ve öğretmenlerini yetiştirdiklerini söyledi.

Okullarında teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra atölye çalışmalarının bulunduğunu anlatan Eseroğlu, öğrencilerin atölyede kostümler, oyuncaklar ve eğitici araçlar tasarlayarak yaratıcılıklarını geliştirdiğini vurguladı.

"Hedefim, ileride çok iyi bir öğretmen olmak"

11. sınıf öğrencisi Dilek Akcan, çocukları çok sevdiği için bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Mezuniyetten sonra okul öncesi eğitim kurumları başta olmak üzere birçok yerde iş imkanlarının bulunduğunu ifade eden Akcan, "Hedefim, ileride çok iyi bir öğretmen olmak. Mezun olduktan sonra üniversite sınavına girip bu bölümü okuyarak öğretmen olmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Berfin Çelik de bölümünü çok sevdiğini ve ileride anaokulu öğretmeni olmak istediğini kaydetti.