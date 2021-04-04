Okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğretmenler Kovid-19 aşısı olmak istiyor - Son Dakika

Yüz yüze eğitimin devam ettiği okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Kovid-19'a karşı uygulamaya giren aşılama programından yararlanmak istediklerini bildirdi.

Zümre Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenleri Derneği tarafından öğretmenlerinin aşılanma sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "şubat sonu itibariyle yüz yüze eğitim verecek tüm öğretmenlerin aşılanacağı" haberini memnuniyetle karşıladıkları belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Virüsle mücadele yolunda özellikle psikolojik olarak önemli bir gelişme olarak değerlendirmiştik. Aradan geçen 1,5 aylık sürede bağımsız anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, uygulama anasınıflarında ve merkez okulların bünyesinde bulunan anasınıflarında görev yapan öğretmenlerimizin hiçbiri aşılanmamıştır."

Açıklamada, öğretmenlerin aşı takvimindeki yeri hakkında yeniden bilgi verilmesi istendi ve şu taleplerde bulunuldu:

"Yüz yüze eğitime devam eden ve aşı olmak isteyen tüm öğretmenlerin aşılanması sürecinin sona erdiği güne kadar, eğitim öğretim faaliyetlerimizi uzaktan/çevrim içi ortamda sürdürmek, resmi, özel, merkez, köy ve uygulama okulları gibi her türden okullarda çalışan öğretmenler olarak virüsle mücadelede alınan tedbirlere eşit ve adil şekilde dahil edilmek, yüz yüze eğitime devam etmek zorunda olduğumuz tüm durumlarda ücretsiz ve düzenli olarak (haftalık veya 14 günlük periyotlarla) PCR testi yaptırmak gibi taleplerimizin yetkililer tarafından bilinmesini ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."