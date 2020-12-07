Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler - Son Dakika

Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler

07.12.2020 11:07
Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler, System.String[]

Pandemi döneminde önleyici sağlık tedbirleri kapsamında kısıtlamalar artarken okullarda da yeniden uzaktan eğitime geçildi.

Pandemi döneminde önleyici sağlık tedbirleri kapsamında kısıtlamalar artarken okullarda da yeniden uzaktan eğitime geçildi. Okul öncesi eğitim alacak öğrencilerin ailelerine Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun tavsiyelerde bulundu.

Çalışan anne-babalar için daha önce yüz yüze eğitim şartlarında açılmasına izin verilen ana okulları da, salgındaki artış dikkate alınarak online eğitim kapsamına alındı. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun; bilişsel, işitsel, görsel ve sosyal zekanın gelişiminde önemli katkısı olan, öğrenmenin oyunla sağlandığı ve çocuğun akranlarından görerek öğrendiği okul öncesi eğitim, online eğitim formatıyla yapıldığında istenildiği ölçüde verimli olabilir mi? Uzaktan eğitimde 2-6 yaş arası çocuklar için format nasıl olmalı? Ebeveynler ne yapmalı?' gibi soruları yanıtlayarak, ailelere tavsiyelerde bulundu.

"EVDE UYGUN ORTAM HAZIRLAMAK ÖNEMLİ"

Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimleri açısından deneyim ve etkileşimin oldukça önemli olduğunu belirten İrem Burcu Kurşun, uzaktan eğitim verilen okul öncesi çağı çocuklar için evde kendilerine ait ortamların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların gelişimi için online eğitimde okul aile işbirliğinin yüz yüze eğitim döneminden de fazla önem kazandığını söyleyen Kurşun, "Bu konuda öğretmenlerin ailelere yardımcı olması ve yönlendirme yapması oldukça önemli. Haftalık ve günlük programlar dahilinde etkinlik örneklerinin ailelerle paylaşılması ve çocuğa yaklaşım şekillerinin anlatılmasında öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Ailelerin ya da çocuğa bakım verenler kimse onların da sürece katılımları önem kazanıyor. Okulda uygulanan programın evde de uygulanması durumunda belirli bir verim alınacağını söyleyebiliriz. Önemli olan çocuğun vaktini kaliteli değerlendirmesi için ortam hazırlamaktır" açıklamasını yaptı.

"EKRAN ÖNÜNDE TEK BAŞINA BIRAKILMAMALILAR"Uzaktan eğitimde çocuklar için bilgisayar veya tabletlerin gerektiğini ancak 2-6 yaş grubu çocukların sürekli olarak ekrana maruz kalmalarının gelişimleri açısından sorun yaratabileceğini belirten İrem Burcu Kurşun, bu yaş grubunda dikkat sürelerinin de oldukça kısa olduğunu vurguladı.

2-3 yaş grubu çocuklar için günlük ekran süresinin en fazla 30 dakika, 3-6 yaş grubu içinse 1 saati aşmaması ve derslerin de buna göre planlanması gerektiğini söyleyen Kurşun, "Çocuk kendi kendine vakit geçirsin diye televizyon, bilgisayar önünde tek başına bırakılmamalı. Ekran süresine maruz kalmada zaman sınırı ve ebeveyn kontrolü önemlidir. Çocuğun kendi kendine kanalı değiştirip görmesini istemediğimiz bir içeriğe maruz kalma riski unutulmamalıdır" diye konuştu.

"EN AZ 60 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİYORUZ"

Evde çocuklara ait oda, masa, defter, kalem düzenini sağlamak gerektiğini ifade eden Kurşun, böyle bir olanak sağlanamıyorsa mutlaka evin uygun bir köşesinde çocuk için bir çalışma ve vakit geçirme ortamı oluşturulmasının faydalı olacağını vurguladı.

Kurşun, "Çocuk, öğretmeni ve arkadaşlarıyla görüntülü konuşma gerçekleştirilebiliyorsa bu saatlere uyulmalı. Çocuğun öğretmeni ve arkadaşları ile konuşmasına olanak sağlanmalı. Ebeveynlere de evdeki çalışma saatleri ve iş durumlarına göre çocuk için günlük rutinler oluşturmalarını öneriyorum. Uzaktan çalışma ve eğitim durumu olmasaydı herkes sabah kahvaltı edip işe ve okula gidecekti. Yine evden çıkacakmış gibi sabahları hazırlanmak ve yemek rutinlerini gerçekleştirip çocuğun ders saatine uymak, verimlilik açısından hem ebeveyne hem de çocuğa fayda sağlayacaktır. 2-6 yaş grubu çocukları sürekli masa başında oturtmak pek mümkün değildir. Çocuğun hareket etme ve enerjisini atma ihtiyacı unutulmamalı. Mutlaka günde en az 60 dakika fiziksel aktivite öneriyoruz. Bunu eğlenceli müzikler eşliğinde ailece yapmak, genel olarak aile içi iletişimi kuvvetlendirmek ve olumsuz duygularla baş etmek açısından faydalı olacaktır" diye konuştu.

DÖNEMİN GEÇİCİ OLDUĞUNU HATIRLATIN; BU UYARILARA DİKKAT!

Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun, empati duygusunu geliştirmek, çocukla konuşmak ve yol göstermek için öncelikle ebeveynin kendi duygularını düzenleyebiliyor olması gerektiğine dikkat çekerek,  "Mutlaka çocukla duyguları hakkında konuşulmalı. Bu dönemin geçici olduğunu hatırlamak önemli. Dışarıda gezip koşması gereken dönemde tamamen evde kalmaları çocukta saldırganlık davranışını arttırabilir. Evde aile aktiviteleri planlamak, oyunlar oynamak, çocuğun gelişimine katkıda bulunurken aile içi iletişimi de kuvvetlendirecektir. Ebeveynler öncelikle kendi düzenlerini ve programlarını oluşturmalı. Eğer ebeveyn sakin kalabilirse ve aile üyeleri birbirine destek olursa çocuk ile ilgili durumlarda da sakince karar alabileceklerdir. Sosyal destek açısından okul öncesi dönemde çocuğu olan diğer ebeveynlerle iletişim kurularak ortak bir düzen oluşturmak ve çocuğun uzaktan da olsa sosyalleşmesi açısından online arkadaş konuşmaları yapmak faydalı olabilir" ifadelerini kullanın.

AİLELER BU CÜMLELERİ KURABİLİR

Ailelerin de çocuklarla kendi duygularını paylaşmaları gerektiğini söyleyen Kurşun, "'Ben de dışarı çıkmak istiyorum ama şu an hasta olmamak için evde kalmamız gerekiyor. Haydi bu durum bittiğinde neler yapmak istediğini yazalım' şeklinde daha basit ve ebeveynin de çocuğu anladığını gösteren cümleler kullanmak çocukla iletişimde önemli" dedi.


Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler

Çocuk Gelişimi, oyunlar, Çocuk, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan duyurdu! İşte Doğu Akdeniz'deki gaz ve petrol rezervi miktarı Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti Hamile eşi için sokakta ağlayarak dolaşıp, komşularından borç para istemişti! Belediye'den açıklama gecikmedi Nüfusu 23 ilden fazla olan İnegöl'ün koronavirüs haritası kızardı! İlçe esnafı: Reis'i dinlemedik Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor Batman Gercüş'te 27 erkek bir çocuğu istismar etti iddiası! Bir açıklama da Emniyet'ten geldi Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı AK Parti'den 2023 yılı seçimine hazırlık: Z kuşağı ve kadın seçmenin sosyal medya hesapları mercek altında
Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı Denizlispor-Fenerbahçe protokoldeki tartışmayı çıkaran sözler ortaya çıktı         
11:24
Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor Ahmet Çakar'dan çarpıcı iddia: Rıdvan Dilmen algısı nedeniyle hakemler böyle hareket ediyor         
10:46
İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu İnşaatı mühürlendiği için bunalıma giren vatandaş evinin banyosunda ölü bulundu         
10:30
Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor Japonya'da kuş gribi salgını dalga dalga yayılıyor: 134 bin tavuk itlaf ediliyor         
10:18
Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz Kendisinden 32 yaş büyük dede yadigarı cipe gözü gibi bakıyor: Bu araç bizim her şeyimiz         
09:57
10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti 10 günde ailesinden 4 kişiyi koronadan kaybetti         
09:39
Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak Devletten vergi ve borçlar için vatandaşa barış eli: Teminat ve hacizler kalkacak         
09:34
Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı         
08:27
Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı Hindistan'da 'gizemli bir hastalık' nedeniyle 300 kişi hastaneye kaldırıldı         
05:03
Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı         
04:05
Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı Koronavirüse yakalanan Hadise, makyajsız halini paylaştı         
22:13
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz         
18:27
Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak Meteoroloji tek tek uyardı! 8 ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak         
17:55
Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen kadın, otel lobisinde çırılçıplak soyundu         
16:50
Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı Kendisinden yardım isteyen alkollü kadına tecavüz edip müstehcen fotoğraflarını yayınladı         
16:24
"Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber         
15:38
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ismi yanlış söylenince ağladı         
12:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2020 11:35:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Okul öncesi eğitimde ebeveynlere öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei