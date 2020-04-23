Okul öncesi eğitimi öğrencileri 23 Nisan'da miniklere seslendi - Son Dakika

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi okul öncesi eğitimi bölümü ve okul öncesi topluluğu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 100. yıl kutlamaları için hazırladıkları video ile tüm çocuklara seslenerek onlardan 23 Nisan'ı anlatan bir resim yapmalarını istediler.



Geçtiğimiz yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, çocuklara yönelik birçok etkinlik düzenleyen PAÜ Eğitim Fakültesi okul öncesi eğitimi bölümü ve okul öncesi topluluğu öğrencileri, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl bir arada kutlanamayacak olan 23 Nisan Bayramı'nın 100. yıl coşkusunu evlerden hep birlikte yaşamaya davet etti. "23 Nisan Evde Kal" etkinliği için bir video hazırlayan öğrenciler, çocuklardan hayal güçlerini kullanarak 23 Nisan'ı anlatan bir resim yapmalarını ve bu yaptıkları resmi bir fotoğraf ya da video çekerek görselleri sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine göndermelerini istedi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100. yıl kutlamaları kapsamında, bu yıl evlerden, yine hep birlikte kutlamaya davet eden öğrenciler, hayat eve sığar diyerek, virüs salgınına karşı herkesi evde kalmaya davet etti. - DENİZLİ