Okul öncesi öğrencileri el yapımı ahşap oyuncaklar ile sevindi - Son Dakika

- Okul öncesi öğrencileri el yapımı ahşap oyuncaklar ile sevindi

DENİZLİ - Bereketli Anaokulu miniklerine salgın sürecinde işyerinde ahşaptan yapılan el yapımı oyuncaklar hediye edildi.

Denizli'de okul öncesi miniklerine İş İnsanı Erdoğan Kızıl tarafından pandemi süresinde yaptığı el yapımı ahşaptan oyuncaklar hediye edildi. Bereketli Anaokulunda yapılan programa İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Affan Başbuğ, Hayırsever İş İnsanı Erdoğan Kızıl ve ailesi, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programın sonunda anaokulu minikleri fabrikasyon olmayan ve daha önceki oynadıkları oyuncaklardan farklı el yapımı oyuncakları gördüklerinde her birini keşfetmek adına teker teker incelediler ve oynamaya daldılar. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında, "Denizlimizin değerli iş insanlarından Erdoğan Kızıl Beyefendinin okulumuza kazandırdığı özgün ve bir o kadar da değerli oyuncaklar için kendisine teşekkür ediyorum. Erdoğan Bey'in iş insanlığı yanında sanatsal bir yönü var ve ahşaptan özgün oyuncaklar tasarlıyor. Birinden güzel oyuncakları oyun çağında olan yavrularımızın kullanıma sundu ve eğitim camiamıza kazandırdı. El yapımı oyuncaklar teknoloji çağında çocuklarımızın teknoloji bağımlılığından uzaklaşmaları adına büyük önem arz ediyor" dedi.

Hediye etmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Salgın sürecinde hobi olarak başladığı ahşaptan oyuncak tasarımlarının zaman içerisinde kendisinde bir tutkuya dönüştüğünü belirten Denizlili İş İnsanı Erdoğan Kızıl, "Tasarladığım oyuncaklar bir süre sonra atölyeme sığmaz oldu. Bende bu oyuncakları oyuna en çok ihtiyacı olan anaokulu öğrencilerimizin kullanımına sunmak istedim. Bereketli Anaokulumuza yaptığım oyuncakları hediye etmenin mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.