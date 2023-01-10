Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek

10.01.2023 11:05
Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi öğretmenlerin, okul öncesi kaynaştırma öğrencilerine yönelik "destek eğitim odası" eğitimlerinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilmesine imkan sağlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi öğretmenlerin, okul öncesi kaynaştırma öğrencilerine yönelik "destek eğitim odası" eğitimlerinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilmesine imkan sağlandı.

MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile 1 Aralık 2006 tarihli Bakanlar Kurulu kararının "ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı maddesi yeniden düzenlendi.

Bu kapsamda ilgili maddeye, "sınıf öğretmenlerine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında okul öncesi öğrencilerine destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olmak üzere okul öncesi öğretmenlerine okul öncesi eğitim" ibaresi eklendi.

Böylece kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden okul öncesi çağdaki öğrencilerin destek eğitim odalarındaki öğrenimlerinde görev alan okul öncesi öğretmenlerin bu görevleri karşılığında ek ders ücreti almaları sağlandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Karar resmi gazetede! Okul öncesi öğretmenler, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek Karar resmi gazetede! Okul öncesi öğretmenler, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Şu ana dek Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezi oluşturduk' Milli Eğitim Bakanı Özer: 'Şu ana dek Türkiye'de 2 bin 200 köy yaşam merkezi oluşturduk' Kırıkkale'de öğrenciler matematiği oyunla öğrenecek Kırıkkale'de öğrenciler matematiği oyunla öğrenecek

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 13:14:38. #1.11#
SON DAKİKA: Okul öncesi öğretmenler, destek eğitim odalarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement