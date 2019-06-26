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Okul öncesi öğretmenlerden yılsonu sergisi

1 saat önce

Karabük'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen "Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenleri Yenilikçi Öğretim Materyalleri Projesi" kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Okul öncesi öğretmenlerden yılsonu sergisi, System.String[]
Karabük'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen "Okul öncesi ve Çocuk Gelişimi Öğretmenleri Yenilikçi Öğretim Materyalleri Projesi" kapsamında yılsonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi ve ASO Çok Amaçlı Salonunda açılan yıl sonu sergisinde İl genelinde görev yapan 150 okul öncesi ve çocuk gelişimi öğretmenleri tarafından okul öncesi öğrencilerinin çabuk anlayıp kavrayabilmeleri için matematik becerilerine yönelik eğitici materyaller, eğitici oyuncaklar, örgü bebekler, maskeler ve oyun evlerinin yer aldı. Okul öncesi Öğretmenlerinin konu anlatımlarını materyallerle destekleyerek hazırladıkları özgün ve ilginç tasarımların yer aldığı serginin kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Vali Gürel daha sonra sergiyi gezdi. Öğretmenlerin hazırladıkları proje çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, "Değerli öğretmenlerimizi eğitici ve öğretici bu güzel çalışmalarından dolayı bir kez daha tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi açılışına Vali Fuat Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Şube Müdürleri, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, okul müdürleri, okul öncesi öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Karabük, Güncel
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