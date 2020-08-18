Okul öncesi sınıflarda üst düzey dezenfeksiyon çalışması - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Koleji'nde korona virüs salgını sonrasında başlayacak eğitim öğretim sezonu öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Okul öncesi sınıfında üst düzey dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı özel okulların 17 Ağustos itibari ile açılabileceğini duyurmasının ardından Düzce Bahçeşehir Koleji'nde çalışmalar hızlandı. Tüm sınıflarda alt yapı çalışmalarını tamamlayan Bahçeşehir Koleji, okul öncesi sınıflarda da üst düzey dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Sınıflarda düzenleme yapılırken sosyal mesafe kurallarına uygun olarak da sıralar düzenlendi. Yüz yüze eğitim öncesinde tüm detayları düşünen okul yönetimi özel olarak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. - DÜZCE