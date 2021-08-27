Okul öncesi tedirginlikle baş etme önerileri - Son Dakika

Uzun bir aranın ardından okula başlayacak olan öğrencilerin yaşadığı tedirginliklerle ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, velilerin bu süreçte nasıl davranması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu. Örki, Çocuklar tedirginliğinizi hissettiğinde, durumla başa çıkabilme konusunda sorun yaşayabilmektedir" dedi.

Yeniden okullarına kavuşacak olan öğrencilerin de velilerin de yaşadıkları tedirginliklerin kaçınılmaz olduğunu ifade eden İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki yeni süreçle ilgili tavsiyelerde bulundu.

"ÇOCUKLARIN YETERLİLİKLERİNE GÜVENMELİSİNİZ"

Bu süreçte çocuklarla kurulacak doğru iletişimin önemine dikkat çeken Örki, "Önümüzdeki haftalarda ilkokuldan yükseköğrenime kadar her kademede kapılarını öğrencilere açacak olan eğitim kurumları, 1,5 sene önceki duruma göre çok daha tedbirli ve sosyal mesafenin azami ölçüde uygulanacağı yerler olacaktır. Çocukların kendi sağlıklarını koruyabileceklerine dair yeterliliklerine güvenmelisiniz. Özellikle yükseköğrenimdeki gençlerin birer yetişkin olduğu unutulmamalıdır. Daha erken yaştaki çocuklarla ilgili olarak bilinmesi gereken ise, tedirginliğinizi hissettiklerinde, durumla başa çıkabilme konusunda sorun yaşayabilecekleridir" diye konuştu.

Örki, sözlerine şöyle devam etti: '

"1,5 sene boyunca alışılagelen bir durumdan yepyeni bir duruma geçiş her zaman sancılıdır. Özellikle normalden anormale, sonrasında ise Eylül 2021 itibariyle tekrar normale dönüş düşünüldüğünde bu "yeni durumun" önemi daha iyi anlaşılabilmektedir. Dolayısıyla tek tedirgin olanın kendi çocuğunuz veya kendiniz olmadığını, bunun toplumsal bir boyutta olduğunu unutmamakta fayda var."

"ÇOCUĞUNUZUN YANINDA OLDUĞUNUZU HİSSETTİRİN"

Yaşı kaç olursa olsun, çocuklarınıza, yanlarında olduğunuzu hissettirin diyen Örki. "Salgın ve sağlık konuları dışında da diğer sorunları büyütme eğiliminde bulunabilirler. Sosyal sıkıntılarından gelişimsel sıkıntılarına kadar her konuda sizinle konuşabilecekleri ve sizden destek görebilecekleri hissini onlara telkin etmelisiniz" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Armağan Örki, "Çocukların zorlu koşullara daha kolay uyum sağlayabileceği ve sosyal ortamlarında salgına dair sorunları görmezden gelebileceğini göz önünde bulundurmakta fayda var. Bununla birlikte, onlara dayatma yapmaksızın, daha uygun dille kişisel hijyenlerine dikkat etmeleri gerektiğini paylaşabilirsiniz. Sosyal gelişimlerinin akranlarıyla daha sağlıklı olacağını ve bunun için kronik bir rahatsızlığı bulunmayan çocukların okula gönderilmeleri gerektiğini de hatırlatmak isterim" diyerek sözlerini tamamladı.