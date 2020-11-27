Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek - Son Dakika

Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek

27.11.2020 18:51
Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından, yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitim kararı alınabileceği bildirildi.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, il milli eğitim müdürlüklerine, Genel Müdürlüğe bağlı okul öncesi kurumlarda "Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi" ve "Uzaktan Eğitim"e ilişkin iki yazı gönderildi.

"Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi"ne ilişkin yazıda, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine, 20 Kasım-4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği ancak anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağı anımsatıldı.

Yazıda, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan Okullarda Kovid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar doğrultusunda Kovid-19 salgınının ilgili yerleşim yerindeki seyrine bağlı olarak, gerektiğinde il veya ilçe hıfzıssıhha kurullarının görüşünü de alarak 4 Ocak'a kadar il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yüz yüze eğitim yapılan okul öncesi eğitim kurumlarında uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecektir.

Diğer taraftan Kovid-19 salgın sürecinde, çocukların okula devam etme durumları dikkate alınarak; taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okul öncesi eğitim kurumları öncelikli olmak üzere, yüz yüze eğitim yapılamayacak okul öncesi eğitim kurumları ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek ve bu kuramlarda da uzaktan eğitime geçilecektir."

Yazıda, bir kurumdaki eğitimin tamamen yüz yüze ya da tamamen uzaktan olacak şekilde planlanacağı, bazı sınıflarda yüz yüze bazı sınıflarda uzaktan eğitim şeklinde bir planlama yapılamayacağı ifade edildi.

"Okul Öncesinde Uzaktan Eğitim" sürecine ilişkin yazıda da çocukların, eğitim etkinliklerinde bir yetişkinin desteğine ihtiyaç duymaları ve ekran karşısında uzun süre kalmanın onların gelişimlerine olan olumsuz etkileri de düşünülerek okul öncesi eğitim kurumlarındaki çocukların öğretmen rehberliğinde yüz yüze eğitime devam etmelerinin öncelikle tercih edildiği belirtildi.

Kovid-19 salgınının seyri ve diğer zaruri nedenlerle okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim yapılamaması halinde, bu eğitim kademesine özgü olacak şekilde uzaktan eğitim yönteminin belirlenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarılan yazıda, uzaktan eğitimde dikkat edilmesi gereken hususlar sıralandı.

Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik 20 dakikayı geçmeyecek

Buna göre, uzaktan eğitim yapılması halinde, öğretmenler, ailelerle bire bir, telefonla, çevrim içi gruplar kurarak veya mektup gibi bir yöntemle iletişim kuracak.

Her öğretmen, güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik ve dinlenme sürelerini de içerecek şekilde çocukların ev ortamında yapabileceği özellikte günlük eğitim akışlarını 6 etkinlik saati olarak hazırlayacak. Günlük eğitim akışlarında bir etkinlik saati 20 dakikayı geçmeyecek.

Bunun yanı sıra ailelerin imkanlarına göre, günlük eğitim akışlarının mümkünse günlük, değilse haftalık olarak en uygun iletişim araçları (EBA, telefon, iletişim grupları, e-posta veya mektup) kullanılarak ailelere ulaştırılacak ve etkinliklerin yapılması konusunda ailelere rehberlik edilecek.

TRT EBA İlkokul kanalında yayınlanan okul öncesi etkinlik kuşağının çocuklar tarafından takip edilmesinin ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanması sağlanacak.

Bazı etkinliklere ilişkin videolar hazırlanabilecek

Ailelerin imkanlarının uygun olması ve öğretmenin istemesi durumunda, günlük eğitim akışlarındaki bazı etkinlikler (deney, öykü okuma, bilmece, tekerleme, jimnastik, şarkı, oyun, parmak oyunu gibi) video kaydına alınarak ailelere gönderilebilecek.

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmalarını her gün yapacak.

Ailelerin imkanları doğrultusunda, EBA üzerinden sağlanan canlı ders uygulamasının yanı sıra açık kaynaklı ve okul yönetimlerince denetlenebilir diğer güvenilir platformlar da kullanılarak, haftada en az üç kez olmak üzere çocuklarla grup halinde canlı iletişim kurulacak, etkinlikler yapılacak.

Grup halinde yapılan çevrim içi etkinliklere katılamayan çocuklarla haftada en az üç kez birebir görüntülü veya sesli iletişim kurulacak ve bunun için gerekmesi durumunda okul imkanları (telefon, bilgisayar, internet) kullanılacak.

Milli, Okul, Ocak, MEB, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okul öncesinde milli eğitim müdürlüklerince uzaktan eğitime geçme kararı alınabilecek - Son Dakika


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