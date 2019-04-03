Son Dakika Haberleri: Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması Eğitimleri Tamamlandı

Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması Eğitimleri Tamamlandı

21 dakika önce

Trakya Kalkınma Ajansı teknik destek projesi "Veli Öğretmen İşbirliği ile Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması" eğitimleri tamamlandıYahya Kemal Beyatlı Anaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Erken çocukluk eğitimi, dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde...

Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması Eğitimleri Tamamlandı, System.String[]
Trakya Kalkınma Ajansı teknik destek projesi "Veli Öğretmen İşbirliği ile Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması" eğitimleri tamamlandı

Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Erken çocukluk eğitimi, dünyadaki tüm gelişmiş ülkelerin eğitim sistemlerinde en önemli basamak olarak nitelendirilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel hedefleri arasında '5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu olacaktır' ifadesi yer almaktadır. Bu hedeften yola çıkarak okul öncesindeki okullaşma oranını veli atölyeleri düzenleyerek artırabilmek adına Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığında 'Veli Öğretmen İşbirliği ile Okul Öncesindeki Okullaşma Oranının Arttırılması' isimli bir proje yazılmıştır. Bahse konu proje Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır" denildi.

Eğitime Tekirdağ'daki tüm ilçelerden toplam 26 öğretmen katılım gösterdi. Katılımcıların sertifikaları Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu Müdürü Burcu Deniz ve Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:20 Kaynak: İHA

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