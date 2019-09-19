Son Dakika Haberleri: Okul önleri emin ellerde
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Okul önleri emin ellerde

1 saat önce

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.


Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin rahat bir eğitim dönemi geçirmesi konusunda çaba harcıyor. Aktaş'ın talimatları doğrultusunda çalışma başlatan Çocuk Şube Müdürlüğü, narkotik ve bölge devriye ekipleriyle okul önlerinde ve çevrelerinde denetimlerde bulundu.


Adana'daki 630 okulun belli periyotlarda denetleneceğini ve öğrencilerin özelikle tek dal sigara kullanımı konusunda bilinçlendiren ekipler, Yüreğir'de Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Anadolu Lisesi'nin bulunduğu bölgedeki okulları denetledi. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
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