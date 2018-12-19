Okul Önlerinde Asayiş ve Trafik Uygulaması
20 dakika önce
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş'ta okul önlerinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı
koordinesinde, Kahramanmaraş
'ta okul önlerinde asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Kahramanmaraş genelinde 111 polis ekibi ve 434 personelin katıldığı kontrollerde, değişik suçlardan aranan 6 kişi yakalandı. 2 bin 645 kişinin sorgulandığı denetimlerde 324 umuma açık yer, 285 okul ve çevresi kontrol edildi. 376 okul servis aracının kontrol edildiği denetimlerde 53 servis aracına çeşitli ihlallerden 9 bin 172 TL ceza kesildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:41 Kaynak: İHA
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