Son Dakika Haberleri: Okul Önlerinde denetim devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Okul Önlerinde denetim devam ediyor

1 saat önce

Niğde'de Güvenli Okul Projesi kapsamında riskli olarak belirlenen okullarda Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş ve çocuk şube ekipleri okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Okul Önlerinde denetim devam ediyor, System.String[]

Niğde'de Güvenli Okul Projesi kapsamında riskli olarak belirlenen okullarda Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş ve çocuk şube ekipleri okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.


Uygulamada öğrencilere daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir eğitim imkanı sunmak amaçlanıyor. Okul önlerinde yapılan uygulamada 19 ekip ve 98 personel görev aldı.


Uygulamaları yerinde inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak onlara sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı hazırlamak adına her yıl olduğunu gibi bu yılda bazı tedbirler aldık" dedi.


Riskli Okullara Sıkı Denetim


Öğrencilerin her anlamda rahat etmesi açısından birçok konuya dikkat edildiğini belirten Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu tedbirlerimiz servis araçlarındaki şoförler, rehberlerin eğitiminden kantindeki gıdaların güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi kaplıyor. Biz özelikle okulların çevre güvenliğine önem veriyoruz, bu anlamda okullarımızı risk guruplarına göre sıraladık. Riskli okullarımıza özellikle asayiş, narkotik ve çocuk şubeden ekipler görevlendirdik. Ayrıca güvenlik sistemleri kurarak okul çevrelerini kameralarla daha güvenli hale getirdik. Güvenli Okul Projesi kapsamında zaman zaman uygulamalar gerçekleştiriyoruz ve bugünde onlardan birini ekiplerimiz icra ediyor. Uygulamada 19 ekip 98 personel bu uygulamada görev yapıyor" diye konuştu. - NİĞDE

Narkotik, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis kılığına girerek amcasının oğlunu kaçıran adam 1 milyon TL fidye istedi
(Özel) Okul önünde pompalı maganda dehşeti İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:57:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okul Önlerinde denetim devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]