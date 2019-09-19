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Okul önlerinde denetimler devam ediyor

44 dakika önce

Okul önlerinde denetimler devam ediyorNİĞDE - Niğde'de Güvenli Okul Projesi kapsamında riskli olarak belirlenen okullarda Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş ve çocuk şube ekipleri okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Okul önlerinde denetimler devam ediyor

NİĞDE - Niğde'de Güvenli Okul Projesi kapsamında riskli olarak belirlenen okullarda Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik, asayiş ve çocuk şube ekipleri okul önlerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada öğrencilere daha huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir eğitim imkanı sunmak amaçlanıyor. Okul önlerinde yapılan uygulamada 19 ekip ve 98 personel görev aldı.

Uygulamaları yerinde inceleyen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak onlara sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamı hazırlamak adına her yıl olduğunu gibi bu yılda bazı tedbirler aldık" dedi.

Riskli okullara sıkı denetim

Öğrencilerin her anlamda rahat etmesi açısından birçok konuya dikkat edildiğini belirten Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, "Bu tedbirlerimiz servis araçlarındaki şoförler, rehberlerin eğitiminden kantindeki gıdaların güvenliğine kadar geniş bir yelpazeyi kaplıyor. Biz özelikle okulların çevre güvenliğine önem veriyoruz, bu anlamda okullarımızı risk guruplarına göre sıraladık. Riskli okullarımıza özellikle asayiş, narkotik ve çocuk şubeden ekipler görevlendirdik. Ayrıca güvenlik sistemleri kurarak okul çevrelerini kameralarla daha güvenli hale getirdik. Güvenli Okul Projesi kapsamında zaman zaman uygulamalar gerçekleştiriyoruz ve bugünde onlardan birini ekiplerimiz icra ediyor. Uygulamada 19 ekip 98 personel bu uygulamada görev yapıyor" diye konuştu.

Okul önlerinde denetimler devam ediyor

Narkotik, Niğde, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:42 Kaynak: İHA
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