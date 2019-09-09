Son Dakika Haberleri: Okul önlerinde narkotik denetimi
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Okul önlerinde narkotik denetimi

9 dakika önce

Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Osmaniye'de yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önlerinde uyuşturucu denetimi yaptı.

Şubeye bağlı Narkotimler, okul önlerinde şüpheli yaya ve araç sürücüleri durdurarak arama ve genel bilgi taraması yaptı.

Yetkililer, eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle okul önlerinde narkotik denetimlerinin başladığını ve okullar kapanana kadar denetimlerin devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca velileri ve vatandaşları, okul çevresinde gördükleri şüpheli şahıs ve durumları mutlaka emniyet güçlerine bildirmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Okul önlerinde narkotik denetimi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmaniye, Narkotik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:57 Kaynak: AA
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