Son Dakika Haberleri: Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon

16 dakika önce

Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Okul Önlerinde Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon, System.String[]
Zonguldak'ta, okul önlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

Ekipler, yaklaşık 3 aylık takibin ardından biri İstanbul'da olmak üzere 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramaların gerçekleştirildiği ve 35 şüpheli hakkında da adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Aramalarda, 279 uyuşturucu hap, 650 gram esrar, 4 tabanca ve 3 av tüfeği ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:10 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Güncel
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