Okul önlerinde zabıta önlemi - Son Dakika
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Okul önlerinde zabıta önlemi

6 saat önce

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yürütüyorKörfez Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolda önlem alarak öğrencilerin güvenli...

Okul önlerinde zabıta önlemi, System.String[]

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin güvenliği için trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışma yürütüyor


Körfez Belediyesi Zabıta ekipleri, okul önlerinde öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde özellikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda yolda önlem alarak öğrencilerin güvenli bir biçimde okuldan çıkışlarını sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "Ekiplerimiz okulların giriş ve dağılım saatlerinde araç trafiğini de aksatmayacak şekilde öğrencilerin kara yollarından karşıya geçişlerini sağlıyor. Öğrencilerin ve velilerin esenliği, huzuru ve memnuniyeti için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz" dediler. - KOCAELİ

Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:16 Kaynak: İHA
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