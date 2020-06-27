Okul önlerindeki araç yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

Öğrenciler korona virüs önlemleri altında YKS sınavına girmek üzere Beylikdüzü'nde bulunan Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na geldi. Öğrenciler okul içerisinde sosyal mesafeye uyarken, velilerin dışarıda uymadığı görüldü. Velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'da öğrenciler sınava girecekleri okullara gelmeye başladı. Korona virüs önlemleri altında gerçekleşecek sınav öncesi Beylikdüzü'nde bulunan Cemalettin Tınaztepe Ortaokulu'na gelen öğrencilere maske dağıtıldı. Öğrenciler okul içerisinde sosyal mesafeye uyarken, velilerin uymadığı görüldü. Veliler okul bahçesi dışında araç yoğunluğuna neden oldu. Araç yoğunluğu havadan görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)