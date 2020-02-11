Okul önlerindeki karlar temizlendi - Son Dakika
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Okul önlerindeki karlar temizlendi

6 saat önce

Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede bulunan okulların önleri ve bahçelerindeki karlar temizlendi.

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Safranbolu Belediyesi tarafından ilçede bulunan okulların önleri ve bahçelerindeki karlar temizlendi.


Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarını okul önlerindeki cadde ve yollarda yoğunlaştırdı. Eğitim kurumlarının bulunduğu ve öğrenci kullanımının çok fazla olduğu yollarda biriken kar yığınlarının yanı sıra kaldırım üzerindeki beyaz örtüyü de temizlendi.


Yapılan açıklamada, iş makinelerinin ve personelin seferber olduğu belirtildi.


Kar temizleme çalışmalarının okula gidecek öğrencilerin yanı sıra yayaların da rahat bir şekilde yürüyebilmesi için yapıldığı ifade edilen açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışının günlük yaşamı ve öğrencilerimizi etkilememesi için Belediye Başkanımız Elif Köse'nin koordinasyonunda var gücümüzle çalışıyoruz. Ekiplerimiz 3 vardiya halinde aralıksız görev başında. Vatandaşlarımız olası bir acil durumda 24 saat hizmet veren halk masası 153 nolu telefondan belediyemize ulaşabilirler" denildi. - KARABÜK

Safranbolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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