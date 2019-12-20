Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası - Son Dakika

Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası

6 saat önce

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu.

Okul önlerine öğrenci geçiş tabelası, System.String[]

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu.


Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından, kent merkezinde bulunan okul önlerindeki yaya geçitlerine öğrenci geçiş yolu tabelası konuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, "Öğrencilerimize güvenli ulaşım sağlamak için okul önlerine öğrenci geçiş yolu tabelaları yerleştiriyoruz. Çalışmalarda görev alan personelimize teşekkür ediyorum" dedi. - BARTIN

Zabıta Müdürlüğü, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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