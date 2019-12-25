Okul önlerine 'Önce yaya' görselleri çizildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul önlerine 'Önce yaya' görselleri çizildi - Son Dakika

Okul önlerine 'Önce yaya' görselleri çizildi

6 saat önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okul önlerine "Önce yaya" görselleri çizildi.

Okul önlerine 'Önce yaya' görselleri çizildi, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından okul önlerine "Önce yaya" görselleri çizildi.


Trafik timleri, Besni ilçesinin Çakırhöyük ve Kesmetepe Beldelerinde okul geçitlerinde 'Önce yaya' görselleri çizilerek sürücüler, daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


Trafikte yaya öncelikli bir bilincin oluşması ve kısa sürede tutum ve davranışlara yansıması, yaya ve okul geçitleri önlerinde sürücülerin yer, zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerinin daha üst düzeye çıkartılması, bu alanlarda yavaşlamaları ve yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin sağlanması amacıyla çalışmaların yapıldığı vurgulandı. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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