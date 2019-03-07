Okul Önünde 4 Kişiye Çarpıp Kaçtı

Esenyurt'ta okul önündeki kalabalığın arasına dalan otomobil sürücüsü 3 çocuğa ve 1 kadına çarparak kaçtı.





Esenyurt'ta okul önündeki kalabalığın arasına dalan otomobil sürücüsü 3 çocuğa ve 1 kadına çarparak kaçtı.



Olay geçtiğimiz önceki gün öğle saatlerinde Pınar Mahallesinde bulunan bir ilkokul önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul önünün yoğun olduğu çıkış saatinde bir anda sokağa hızla bir otomobil girdi. Kontrolsüz şekilde sokağa giren otomobil sürücüsü burada 3 çocuk ve 1 kadına çarparak kaçtı. Bu sırada çevrede bulunan veli ve öğrenciler büyük korku yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan çocuklar ve kadın hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin 4 kişiye çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. - İstanbul

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