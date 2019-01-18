Okul Önünde Bıçaklı Kavga
2 saat önce
Gaziosmanpaşa'da karne alan liseliler arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki öğrenci yaralandı.
Gaziosmanpaşa'da karne alan liseliler arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki öğrenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Fahrettin Özüdoğru Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde karnelerini alan öğrenciler, okuldan ayrıldı.
Bu sırada, bazı öğrenciler okul önünde tartışmaya başladı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, öğrenciler E.T. ile E.B. hafif şekilde yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
İnceleme yapan ekipler, kavgaya karıştığı tespit edilen bazı öğrencileri gözaltına aldı.
Kavganın kız meselesi yüzünden çıktığı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:04 Kaynak: AA
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