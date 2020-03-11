Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu

7 saat önce

Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Okul önünde İstiklal Marşı okuyan minikler renkli görüntüler oluşturdu, System.String[]

Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ablalarını ve ağabeylerini görmek için gelen yaşları 4 ile 6 arası olan çocuklar okul önünde İstiklal Marşı okuyarak ortaya renkli görüntüler çıkardı.


Ağrı'nın Tutak ilçesinde bulunan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen çocuklar okul önünde bir araya gelerek İstiklal Marşını okudu. Okuldan çıkarken bu manzarayla karşılaşan öğretmenler bu anları kayıt altına alarak okulun sosyal medya hesabından "Okuldan çıkarken karşılaştığımız manzara gurur verici. Abilerini ve ablalarını örnek alarak kürsüde İstiklal Marşımızı okurken" notuyla paylaştılar. - AĞRI

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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